محمد بن راشد وسعود القاسمي يشاركان قبيلتي الخاطري والغفلي أفراحهما

المصدر: وام

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قبيلتي الخاطري والغفلي أفراحهما بزفاف أنجالهما.

كما حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي حفل الاستقبال الذي أقامه السيد سلطان عبدالله بالشر الخاطري بمناسبة زفاف نجليه " أحمد " إلى كريمة السيد خلفان سلطان بن غليطة الغفلي و " عبدالله " إلى كريمة السيد سالم محمد بن هاشول الخاطري .

وقد هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العريسين بزواجهما الميمون، متمنيا لهما سموه حياة سعيدة وموفقة مفعمة بالمحبة والرفاء والبنين.

حضر الحفل الذي أقيم في قاعة البيت متوحد في رأس الخيمة عصر اليوم عدد من الشيوخ وأعيان وأبناء القبائل وجمع من أقارب المعاريس.