حاكم رأس الخيمة: الثروة الحقيقية تكمن في الطاقات الشبابية القادرة على التغيير

المصدر: رأس الخيمة- وام

كرم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة مساء أمس، الفائزين بـ «جائزة التميز الحكومي» في دورتها الـ13 التي ينظمها برنامج صقر للتميز الحكومي بهدف ترسيخ ثقافة التميز والإبداع في العمل المؤسسي في حكومة رأس الخيمة.

وقال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة - في كلمته -«إن التميز والابتكار والإبداع في العمل المؤسسي يعد منظومة متكاملة ومطلباً أساسياً في مؤسساتنا الحكومية لتطوير بيئة العمل الحكومي وفق أعلى معايير الجودة العالمية التي تستند إلى التنافسية المستدامة منهجاً علمياً لتحقيق الريادة في المجالات كافة بجانب أهمية إذكاء روح التنافس والإيجابية بين مختلف الجهات والموظفين».

وأضاف سموه «إن الثروة الحقيقية تكمن في الطاقات الشبابية القادرة على صنع التغيير والإيجابية وتطبيق المفهوم الشامل للأداء الحكومي المتميز في بيئة عمل تشجع على الإبداع والابتكار وتتبنى أساليب تكنولوجية متقدمة للارتقاء بخدماتها بعيداً عن العمل البيروقراطي، ومن هذا المنطلق نؤكد ضرورة تأهيل قيادات الصف الثاني والثالث من شباب الوطن في مؤسساتنا الحكومية لتولي دفة القيادة مستقبلاً ليصبحوا مصدر إلهام ونموذجاً يحتذى لإخوانهم في مختلف الجهات الحكومية».

وتابع سموه «لقد ساهم برنامج صقر للتميز الحكومي وجائزة التميز الحكومي على مدار 13 عاماً في إبراز العديد القيادات الشبابية في حكومتنا المحلية وهم اليوم من يديرون العمل الوطني في مؤسساتنا الحكومية بكل كفاءة واقتدار ومما لا شك فيه أن حصول إمارة رأس الخيمة مؤخراً على المركز الأول عالمياً في تقرير البنك الدولي حول سهولة ممارسة الأعمال، والمركز الأول عالمياً في عدد إجراءات تسجيل الملكية هو نتاج تبني الإمارة استراتيجيات التميز والإبداع كركيزة رئيسية في العمل المؤسسي وهذا يدعونا إلى مضاعفة الجهود للمحافظة على المكتسبات التي تحققت والمساهمة في الارتقاء بالمكانة المرموقة لدولتنا إقليمياً وعالمياً».

بعدها كرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة يرافقه الدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي الفائزين في مختلف الفئات البالغ عددهم 104 جهات وموظفين من إجمالي 270 مرشحاً و18 جهة حكومية مشاركة في الدورة الحالية في مختلف فئات الجائزة، التي شملت فئات المدير المتميز والأخصائي المتميز والإداري المتميز والتفوق الوظيفي والوحدة التنظيمية المتميزة.

فوز

كما كرم سموه دائرة الخدمات العامة بفوزها بالمركز الأول في فئة الجهة الحكومية المتميزة في التحسين المؤسسي وعن فئة المشروع الخدمي المشترك المتميز فازت دائرة النيابة العامة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وهيئة الحكومة الإلكترونية عن «مشروع حمايتك»، كما فازت دائرة التنمية الاقتصادية بالتعاون مع غرفة رأس الخيمة ودائرة محاكم رأس الخيمة عن مشروع «باشر أعمالك» وعن فئة المبادرة المتميزة في ترشيد تكلفة الخدمات فازت مبادرتان هما «الرقابة البيئية عن بعد» لهيئة حماية البيئة والتنمية و«محاكم بلا ورق» لدائرة محاكم رأس الخيمة.

وفي فئة المبادرة المتميزة في تحسين جودة الخدمات فازت مبادرة «المحطة الواحدة» لغرفة رأس الخيمة، بينما فازت بفئة أفضل جهة حكومية في إدارة الموارد والممتلكات دائرة الخدمات العامة أما فئة أسعد بيئة عمل فقد فازت بها دائرة التنمية الاقتصادية وكأفضل جهة حكومية في تقديم الخدمات فازت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.وكرم صاحب السمو حاكم رأس الخيمة عدداً من الجهات واللجان تكريماً خاصاً على إنجازاتهم المميزة خلال 2018.

إنجازات

شملت فقرات الحفل - الذي أقيم على مسرح المركز الثقافي في رأس الخيمة - عرضاً لإنجازات برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي خلال عام 2018 بحضور رؤساء ومدراء الجهات الحكومية والخاصة وموظفي حكومة رأس الخيمة بالإضافة إلى مدراء الجهات الاتحادية في الإمارة وكبار الشخصيات.