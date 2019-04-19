الشيخة فاطمة: دولتنا الغالية تشهد خطى متسارعة في نهضتها الشاملة

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة الطفولة، أن دولتنا الغالية تشهد خطى متسارعة في نهضتها، التي غدت شاملة لجميع مناحي الحياة، داعية أبناء الإمارات إلى بذل الجهد والسعي لتحقيق المهارات المتنوعة والابتكار والإبداع، ليكونوا على قدر المسؤولية، وليعززوا مكانة الإمارات في مجال المهارات المتقدمة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها نيابة عن سمو الشيخة فاطمة، معالي الدكتورة ميثاء الشامسي وزيرة دولة، في ختام الدورة الحادية عشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2019. ونيابة عن سمو الشيخة فاطمة، توجت معالي ميثاء الشامسي 114 من شباب وفتيات الإمارات بالميداليات الذهبية، والفضية، والبرونزية.

وقالت سمو الشيخة فاطمة: «المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات»، تبرز الأفق العالي لنجاح القيادة الرشيدة في تمكين «أبوظبي التقني» من صناعة نخبة متميزة من المواهب الإماراتية المبدعة، التي تشكل روافد متدفقة في مجالات الابتكار، التي تزداد اتساعاً وتطوراً في بناء القدرات الوطنية في كافة الميادين التخصصية، في وقت تشهد بلادنا الغالية الثورة الصناعية الرابعة، مؤكدة على أن استمرار هذه المسابقة والإعداد لها، بما يضمن تطوير وتنوع مهارات أبناء الإمارات، سيسهم في جعل المواطنين قادرين على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة، وأن تكون الإمارات شريكاً فاعلاً في دفع مسيرة التقدم العلمي والتقني، مشيرة سموها إلى تطور قدرات «أبوظبي التقني» لتمكين 402 مواطنين، من إبراز قدراتهم في 49 مجالاً هندسياً وتكنولوجياً وفنياً وصناعياً، منها الذكاء الاصطناعي، وتصميم الطائرات بدون طيار، والرسم الهندسي «الأوتوكاد»، وتصميم مواقع الإنترنت، وصيانة محركات الطائرات والسيارات، والتصنيع بمؤازرة الحاسوب، واللحام، وتكنولوجيا الأزياء، والروبوتات، وتصميم الحدائق، وغيرها من الأعمال الهندسية والفنية والصناعية ذات العلاقة الوثيقة بتقدم الأمم.

وقالت أم الإمارات في كلمتها: «إن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، يواصل العمل الجاد والمبتكر، وها هو للعام الحادي عشر على التوالي، في تنظيم المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات، التي باتت معلماً فريداً لصناعة أجيال الحاضر والمستقبل من شباب وفتيات الإمارات، القادر على تلبية متطلبات النهضة الصناعية والاقتصادية الشاملة في كافة إمارات الدولة، وهو الأمر الذي يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للدولة، بما يمكن المجتمع الإماراتي أن يزخر بكوادر إماراتية قادرة على الإبداع في مختلف التخصصات الصناعية والهندسية والتكنولوجية المتطورة».

وأضافت سموها: «لقد عشنا جميعا أجواء رائعة خلال هذه الدورة، حيث سعدنا بالأداء الراقي لأكثر من 400 من شباب وفتيات الوطن، ومنهم نخبة من أصحاب الهمم، وجميعهم يملكون قدرات فائقة ومتميزة في مهارات عالمية، تجعلهم قادرين على المنافسة الدولية بكل جدارة وكفاءة، وهو الأمر الذي حدث بالفعل خلال تنظيم «أبوظبي التقني» الرائع لفعاليات المسابقة العالمية للمهارات 2017، حيث أشاد العالم بعالمية التنظيم، وعالمية أداء المواطنين، وبالتأكيد، فإن هذا النجاح الكبير، يأتي بفضل الله، ثم الدعم المادي والمعنوي اللا محدود للقيادة الرشيدة، وكذلك جهود مركز «أبوظبي التقني» في تنظيم كافة الفعاليات وفق معايير عالمية».

مهارات

وقالت سموها: «تطلعاتنا إلى دور المركز في إعداد أبناء الإمارات المزودين بالمهارات العالمية، تأتي من قناعتنا بدور المركز وفعاليته في تحقيق الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، ولتحقيق ذلك، فإنه من المهم بناء شراكات بين المركز وكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة».

49

استعرض مبارك الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، مراحل تطور المسابقة، حيث زاد عدد المشاركين، كما ارتفع عدد المهارات من 32 مواطناً تنافسوا في سبع مهارات عام 2009، ليصبح 402 مواطن تنافسوا في 49 مهارة خلال العام الجاري.