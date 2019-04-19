مجمع دبي للعلوم ينظم ملتقى «أدفانس هيلث» بدورته السادسة

المصدر: دبي- وام

نظم مجمع دبي للعلوم - أول مجتمع أعمال شامل مكرس للعلوم والرعاية الصحية في المنطقة - فعاليات الدورة السادسة من ملتقى «أدفانس هيلث» للتعرف على المستجدات الهامة على صعيد الرعاية الصحية في الإمارات.

شارك في الملتقى نخبة من الخبراء البارزين ناقشوا خلاله مزايا وتحديات أنظمة الرعاية الصحية الحكومية والخاصة.

وقال مروان عبد العزيز جناحي المدير العام لمجمّع دبي للعلوم - رئيس فريق عمل قطاع صناعة الأدوية والمعدات الطبية ضمن استراتيجية دبي الصناعية لعام 2030 - إن دولة الإمارات شهدت خلال السنوات العشر الماضية زيادة في الطلب على خدمات الرعاية الصحية مدفوعة بزيادة النمو السكاني وجهود الحكومة المتواصلة لابتكار بيئات عمل صديقة للمستثمرين مثل إنشاء المناطق الحرة المتخصصة وتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي.

وأضاف «في الوقت الذي تسعى دولة الإمارات نحو التحول إلى مركز للرعاية الصحية تكتسب هذه المنتديات أهمية متزايدة.. ومن المهم في هذا الإطار مشاركة كبار الخبراء والمتخصصين لتحديد الحلول التي ستفيدنا جميعاً». من جانبه قال توم سوتر مدير تطوير الأعمال في شركة «سينابس للخدمات الطبية» إن لقاءات ملتقى «أدفانس هيلث» ركزت على تمويل أنظمة الرعاية الصحية من منظور محلي وعالمي حيث تم استكشاف جميع فئات السوق ونوعية التعاون المطلوب مستقبلاً لضمان تخصيص مزيد من الإنفاق على المجالات الأكثر أهمية ضمن أي منظومة متطورة للرعاية الصحية وهي الممارسات الوقائية والعلاجية.