«تطوير البنية التحتية» تنجز صيانة طرق وتفتح مخارج الطريق الدائري برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

أنجزت وزارة تطوير البنية التحتية، أمس، مشاريع الصيانة الطارئة للطرق في المناطق الشمالية، وفتح مخارج الطريق الدائري في إمارة رأس الخيمة بعد رفع المخلفات وسحب المياه التي أثرت على الحركة المرورية نتيجة للأمطار الغزيرة التي شهدتها رأس الخيمة خلال الأيام الماضية.

وأوضح المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق في الوزارة، أن فرق الطوارئ أنجزت جميع أعمال الصيانة للطرق في المناطق الشمالية وإزالة جميع الآثار الناتجة عن هطول الأمطار وجريان الأودية الجبلية، بالإضافة إلى انتهاء سحب كميات المياه وتنظيف جميع المخارج أسفل الطريق الدائري في رأس الخيمة، من الرمال والنفايات الصلبة التي نقلتها مياه الأودية الجبلية.

من جانبها، سرعت الفرق الهندسية في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، وتيرة عمليات الصيانة لشبكة الطرق في مختلف مناطق الإمارة، ومنها إنشاء طريق جديد مؤقتاً ليحل بديلاً عن عبارة تصريف المياه في منطقة وادي البيح التي جرفتها شدة جريان مياه الوادي بداية الأسبوع الجاري، بهدف فتح الطريق أمام آليات الدائرة لبدء صيانة ثلاثة مواقع أخرى على الطريق المؤدية لقمة جبل جيس.

حركة متواصلة

وتم الانتهاء من أعمال إنشاء الطريق البديل لعبارة تصريف المياه في وادي البيح، أمس، بحسب حركة العمل المتواصلة، من خلال وضع طبقات من الدفان في الموقع بعد انخفاض منسوب المياه التي غطت الطريق خلال الأيام الماضية، ويساهم فتح الطريق في وصول الأهالي إلى المساكن والمزارع في منطقة وادي البيح، وتأمين وصول أصحاب المركبات إلى الساحة التي خصصتها شرطة رأس الخيمة لإيقاف المركبات الخاصة بالأشخاص الذين تم نقلهم بواسطة الطائرات المروحية بداية هطول الأمطار الغزيرة.

وأنجزت فرق الطوارئ من سحب تجمعات المياه في مختلف مناطق الإمارة بواسطة الصهاريج والمضخات وخاصة في مناطق الفحلين والحيل التي تأثرت بفيضان وادي نقب، فيما تركز دعم فرق الطوارئ في بلدية دبي على سحب المياه من المناطق الشمالية بالإمارة، حيث واصلت الفرق عملها على مدار الساعة .