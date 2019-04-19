حاكم عجمان يحضر أفراح النعيمي والكتبي

المصدر: عجمان - وام

حضر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان حفل الاستقبال الذي أقامه حمد بن طروق النعيمي بمناسبة زفاف نجله عبدالله الى كريمة مصبح خلفان بن دلوان الكتبي.

كما حضر الحفل الذي أقيم في صالة البيت متوحد في منطقة الحميدية في عجمان الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الادارية والمالية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والشيخ سعيد بن راشد النعيمي والشيخ صقر بن راشد النعيمي والشيخ حميد بن عمار بن حميد النعيمي والشيخ مفتاح بن علي الخاطري وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان وعبدالرحمن امين الشرفاء وعدد من كبار الشخصيات وكبار ضباط القوات المسلحة والشرطة وجمع غفير من الاهل والأصدقاء.

وقدّم صاحب السمو حاكم عجمان والشيوخ والحضور التهاني والتبريكات إلى آل النعيمي والكتبي والعروسين وذويهم بهذه المناسبة، فيما قدمت فرق الفنون الشعبية الأهازيج والفقرات التراثية الشعبية ابتهاجاً بهذه المناسبة.

وأعرب أهل العروسين والحضور عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو حاكم عجمان والمهنئين على مشاركتهم أفراحهم، مقدرين لسموه حرصه على الالتقاء والتواصل مع أبنائه وإخوانه من المواطنين، داعين له بدوام الصحة وطول العمر.