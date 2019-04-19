ولي عهد الفجيرة يعزي في وفاة خليفة الطنيجي

المصدر: الفجيرة - وام

قدّم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، يرافقه الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس نادي الفجيرة الرياضي الثقافي، واجب العزاء في وفاة المغفور له خليفة راشد بن خليف الطنيجي.

وعبّر سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة «السيجي» بإمارة الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضر واجب العزاء سالم الزحمي، مدير مكتب سمو ولي العهد، وعدد من المسؤولين بالإمارة.