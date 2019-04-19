تخريج كوكبة من مستجدي شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد اللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، حفل تخريج دورات الإعداد الأساسي للمستجدين والمستجدات 2019، والبالغ عددهم 312 خريجاً وخريجة، في مدارس الشرطة بمنطقة الفوعة بالعين، وذلك بحضور مديري القطاعات، ومدير إدارة مدارس الشرطة، وذوي الخريجين، وعدد من المدعوين.

وكرّم قائد عام شرطة أبوظبي أوائل الخريجين في الدورات، فيما ردد الخريجون قسم الولاء، وتضمن الحفل تشكيلاً بشرياً لعام التسامح والشلة وفقرات عسكرية.

وعبّر العميد مهنا محمد النعيمي مدير إدارة مدارس الشرطة، عن خالص التهاني للخريجين الذين تلقوا تدريبات مختلفة.