عبدالله المري يتفقد مركز شرطة جبل علي

المصدر: دبي ـ البيان

أكد اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة جبل علي بالنسبة لإمارة دبي من الناحية الاقتصادية والسياحية والعمرانية، لافتاً أن المنطقة تعد عصباً اقتصادياً للإمارة، وموقع جذب للمستثمرين ورجال الأعمال والسياح، وتضم الأبراج السكنية وأهم المناطق الصناعية ويعقد في المنطقة بشكل دوري معرض دبي للطيران.

جاء ذلك خلال تفقده مركز شرطة جبل علي ضمن برنامج التفتيش السنوي للإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.