تعاون بين «التغير المناخي» و«إماريتس بيو فارم»

المصدر: دبي - البيان

زار معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، مزرعة «إماريتس بيو فارم» في مدينة العين والتي تعد واحدة من أكبر المزارع العضوية على مستوى الدولة.

وجاءت الزيارة ضمن حرص معاليه على دعم جهود القطاع الخاص، والتنسيق والشراكة الدائمة معه في تحقيق توجهات الدولة المستقبلية، بما يواكب توجيهات القيادة الرشيدة.

وناقش معالي الدكتور الزيودي مع إدارة المزرعة سبل التعاون والشراكة بين الوزارة وفرق العمل المختصة في المزرعة لتطوير منظومة الزراعة العضوية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة، ونقل تجربتها إلى المزارع الأخرى والمزارعين والمستثمرين الراغبين في العمل في هذا المجال، بهدف زيادة رقعة هذا النوع من الزراعة الحديثة في الدولة بما يعزز تحقيق استدامة القطاع الزراعي المحلي وتحقيق التنوع والأمن الغذائي.

دور فاعل

وأعرب معاليه عن تقديره للدور الفاعل للشركات الزراعية المحلية والمزارع الوطنية، وجهودها في دعم وتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي بالدولة، بما يسهم في تحقيق منظومة التنوع الغذائي، مؤكداً حرص الوزارة على متابعة أوضاع هذه الشركات وتذليل كل التحديات التي تواجهها وتوفير الإمكانات اللازمة لنمو أعمالها، باعتبار مهنة الزراعة إحدى ركائز الاقتصاد الوطني وركناً رئيساً من استراتيجية الوزارة لتحقيق الاستدامة بما يواكب رؤية القيادة الرشيدة والأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

واستمع معاليه إلى شرح من القائمين على المزرعة حول البرامج التدريبية التي يقدمها فريق عمل المزرعة إلى طلبة الجامعات الذين يزورون المزرعة بشكل دوري ومستمر للاستفادة من التجارب والخبرات المطبقة بها.

وتعد مزرعة «إماريتس بيو فارم» واحدة من أكبر المزارع العضوية في دولة الإمارات بمساحة تزيد على 250 ألف متر مربع في منطقة الشويب في العين - وتنتج 55 صنفاً زراعياً وفق أعلى المواصفات العالمية.