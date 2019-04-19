جلفار: استدامة التنمية الاجتماعية تتطلب بناء القدرات

المصدر: دبي ـ البيان

أكد أحمد عبد الكريم جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن استدامة التنمية في القطاع الاجتماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع، تتطلب بناء القدرات وتنمية مهارات الكوادر نظرياً وعملياً، داعياً الشباب من أبناء الدولة إلى الاستفادة من البرامج الجامعية المتوفرة على الرغم من قلتها، والحصول على مؤهلات علمية تضعهم على بداية الطريق لمتابعة مسارات مهنية اجتماعية متنوعة والمساهمة بدورهم في دعم التنمية والتماسك الاجتماعي ودمج وتنمية قدرات الفئات الأكثر عرضة للضرر.

وقال جلفار بمناسبة اليوم العالمي للعمل الاجتماعي: إنه وعلى الرغم من أهمية العمل في القطاع الاجتماعي فإن مساهمة المواطنين في القطاع لا تزال محدودة جداً وهي بحاجة للزيادة بما ينسجم مع المجالات الواسعة والطلب الكبير على المهن الاجتماعية.

وأشار إلى أن المجلس التنفيذي لإمارة دبي أصدر القرار رقم (20) في العام 2011، بشأن تنظيم المهن الاجتماعية في إمارة دبي وأسند تلك المهمة إلى هيئة تنمية المجتمع وذلك إيماناً بالأهمية الاجتماعية والإنسانية لهذه المهن وتأكيداً على ضرورة ضمان جودة الخدمات التي تقدم من خلال المهنيين الاجتماعيين.