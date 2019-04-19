رئيس الوزراء البحريني يبحث علاقات التعاون مع سفير الدولة

المصدر: المنامة- وام

أشاد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني بعمق علاقات الأخوة التاريخية، التي تربط بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، والتي ترتكز على وشائج قوية من المحبة والتفاهم الذي أرساه الآباء والأجداد.

وأكد خلال لقائه الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى مملكة البحرين أن العلاقات البحرينية الإماراتية أصبحت، بفضل اهتمام ورعاية قيادتي البلدين نموذجاً متميزاً للعلاقات بين الأشقاء، وتشهد نماء مستمراً، يعكس الحرص المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب تلبي التطلعات المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وبحث رئيس الوزراء البحريني والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء الذي عقد في قصر القضيبية - علاقات التعاون المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها في شتى المجالات. وأكد خلال اللقاء - حرص مملكة البحرين على توطيد أواصر التعاون الثنائي مع دولة الإمارات الشقيقة ‏وفتح مجالات جديدة تسهم في الارتقاء به بالشكل الذي يخدم المصالح المشتركة. وأشاد بمواقف دولة الإمارات تجاه مملكة البحرين، والتي تعكس الإيمان المطلق بوحدة الهدف والمصير ‏المشترك، منوهاً بما تشهده الإمارات من تطور وما تحققه من إنجازات تنموية في مختلف المجالات بفضل جهود ورؤية قيادتها ‏الحكيمة.

‎من جانبه أعرب الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان عن خالص الشكر والتقدير ‏لرئيس الوزراء البحريني على دعم واهتمام سموه بكل ما يعزز علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، معرباً عن تطلعه للإسهام في توطيد علاقات الأخوة المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين بما يحقق مصالحهما المشتركة‎.