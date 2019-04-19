خليفة يصدر مرسوماً أميرياً بتعيين وكلاء نيابة وقاضٍ في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم الأميري رقم (6) لسنة 2019 بتعيين قاضٍ وأعضاء نيابة بدائرة القضاء ـ أبوظبي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المحلية.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن يعين مصعب سالم علي محمد الحوسني، في وظيفة قاضٍ ابتدائي (أ) الفئة الخامسة.

كما نصت المادة الثانية على تعيين أعضاء نيابة عامة بدائرة القضاء ـ أبوظبي 11 عضواً من بينهم ثلاث نساء ضمن الفئة السادسة وهم: منى محمد شاكر البلوشي، حمد عبد الله محمد سالم العبري، أحمد علي عيسى محمد الحمادي، حماد محمد أحمد الغافري، سالم علي مصبح سالم الكعبي، عائشة أحمد حمد صالح الكعبي، راشد سالم مبارك سعيد العواني، حامد أحمد السودي سالم الدرعي، هدى جعفر عبد الرحمن محمد البلوكي، محمد عبد الله فضل الحمادي، سعود مبارك خميس سعيد الشامسي. على أن ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره من تاريخ صدوره 7 فبراير 2019، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم (5) لسنة 2019 بتعيين وكيل لدائرة القضاء في إمارة أبوظبي نص على تعيين يوسف سعيد العبري، وكيلاً لدائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وأن ينفذ المرسوم من تاريخ صدوره 7 فبراير 2019 وأن ينشر في الجريدة الرسمية.