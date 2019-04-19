تعاون بين شرطة أبوظبي و«التقنية العليا» لتأهيل المنتسبين في طب الطوارئ

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي اتفاقية تعاون مع كليات التقنية العليا في المجالات الأكاديمية، لتفعيل تدريس ومنح شهادتي الدبلوم والبكالوريوس والشهادات المهنية لمنتسبي الشرطة في مجال الخدمات الطبية الطارئة «الإسعاف» وتأهيل الكوادر في التخصصات التي تخدم العمل والتنسيق في الأبحاث والدراسات وتبادل الخبرات والمعلومات بما يدعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية لديهما.

ووقع الاتفاقية اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبو ظبي، والدكتور عبد اللطيف الشامسي، مدير مجمع كليات التقنية العليا، وذلك في مقر القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وبحضور العميد عثمان حاجي الخوري، مدير إدارة البعثات.

وأكد مدير عام شرطة أبوظبي على أهمية إقامة الشراكة مع كليات التقنية العليا عبر تطبيق أحدث الأساليب والمناهج العالمية التي تتناسب مع احتياجات الكوادر الشرطية والتي تتواءم مع خطط شرطة أبوظبي نحو التوسّع في الخدمات الإسعافية.

ولفت إلى اهتمام القيادة الرشيدة بالارتقاء بمستوى الخدمات بالاستعانة بالكفاءات الوطنية ذات الكفاءات والخبرات العلمية بما يسهم في توفير الممكنات التي تعزز من توسيع دائرة مثل هذه الخدمات.

وذكر أن شرطة أبوظبي اهتمت بالتحليل الشمولي لجميع البيانات والعمليات الميدانية، والتي شملت الزيادة العمرانية والسكانية، وسير الطرق الرئيسية، وحجم البلاغات الواردة إلى مراكز القيادة والتحكم ودراسة التحديات التي تواجه طواقم دوريات الإسعاف في الوصول إلى أفضل مستهدفات زمن الاستجابة .