ريم الهاشمي تبحث التعاون مع رئيسة وزراء بنجلاديش

المصدر: دكا وكوكس بازارـ وام

استقبلت الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنجلاديش معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والوفد المرافق لها.

وناقش الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد في مكتب رئيسة وزراء بنجلاديش - الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

وحضر اللقاء سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية وساعد محمد المهيري سفير الدولة لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية.

زيارة

من جهة ثانية، زارت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، على رأس وفد إماراتي، المستشفى الماليزي الإماراتي السعودي في مخيمات اللاجئين الروهينغا في منطقة كوكس بازار في بنجلاديش.

واطلعت معاليها على الوضع الراهن في منطقة اللاجئين، رافق معاليها سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية وساعد محمد المهيري سفير الدولة لدى جمهورية بنجلاديش الشعبية.