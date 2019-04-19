«واجب التطوعية» تعزّز التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخيرية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة جمعية «واجب التطوعية»، أن الجمعية منذ إشهارها تسعى إلى تعزيز العلاقات التعاونية مع مختلف المؤسسات والجمعيات الخيرية والإنسانية العاملة داخل الدولة، موضحاً أن المرحلة الحالية تشهد تأطير العلاقات بين المؤسسات والجهات الحكومية ذات النشاط المشترك والداعمة لمجال العمل الخيري والتطوعي داخل الدولة.

وأضاف أن الجمعية استطاعت خلال فترة زمنية قصيرة إثبات حضورها وتميزها من خلال مشاركتها في الأنشطة التطوعية وتوقيع مذكرات تفاهم مشتركة بين الجهات ذات العلاقة من أجل خدمة العمل التطوعي والنفع العام للمجتمع، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو إثراء العمل العام استمراراً للنهج الذي أرساه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، الذي حوّل دولة الإمارات إلى عنوان عالمي للخير والعطاء.

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد بناء شراكات مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة من أجل رفع الوعي بالعمل التطوعي للوصول إلى ترسيخ ثقافة التطوع في الإمارات، موضحاً أن الجمعية حرصت على تنفيذ عدد من الفعاليات والمشاريع في العمل الخيري التطوعي بمختلف مجالاته، وستستمر في هذا النهج للوصول إلى فئات المجتمع كافة.

وكانت جمعية واجب التطوعية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، للتعاون المشترك في مجالات التطوع والخدمات الاجتماعية وتبادل الخبرات، وانطلاقاً من رغبة الجمعية في إنشاء صيغ للتكامل في الشؤون التطوعية والعمل المجتمعي تحقيقاً لمفهوم التعاون والشراكة بين المؤسسات والهيئات والجمعيات.