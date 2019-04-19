الشعبة البرلمانية تشارك باجتماعات «الاقتصادية الآسيوية» في روسيا

المصدر: ناريان مار(روسيا) - وام

تشارك الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في اجتماعات اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة بالجمعية البرلمانية الآسيوية، التي يستضيفها مجلس الدوما بجمهورية روسيا الاتحادية في مدينة ناريان مار غداً وتستمر حتى 21 أبريل الجاري.

ووفق جدول أعمال الاجتماع - الذي يمثل الشعبة البرلمانية الإماراتية فيه عزة سليمان بن سليمان عضوة المجلس الوطني الاتحادي - سيتم مناقشة مشاريع القرارات بشأن سوق الطاقة المتكاملة الآسيوية والقضايا البيئية وضمان جهود النمو الاقتصادي والقضاء على الفقر، بجانب دور برلمانات الجمعية الآسيوية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومشروع قرار بشأن المياه والصحة في آسيا للجميع ومشروع قرار باعتماد خريطة طريق تنص على تدابير لتحفيز التمويل الأخضر.