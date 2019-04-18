حمدان بن محمد يكرم الفائزين بجائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع

المصدر: وام

كرم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم في استراحته بند الشبا، الفائزين بجائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع التي تهدف إلى تكريم الأفراد والمؤسسات ممن يقدمون خدمات جليلة للمجتمع من مبادرات وأعمال في الرعاية الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بجهود المكرمين خلال السنوات الماضية والتي كان لها أثر كبير في خدمة المجتمع ..مشيرا سموه إلى أن أعمال الخير تعد جزءا أساسيا من صفات المواطنة الصالحة ما يسهم في بناء مجتمع قوي ومتماسك.

وكرم سموه كلا من جمعة الماجد والمرحوم الشيخ أحمد بن دلموك والمرحومة عوشه بنت خليفة السويدي ومؤسسة عيسى صالح القرق بفئة قلادة خدمة المجتمع، وحسين عبدالرحمن خانصاحب بفئة وشاح خدمة المجتمع، والمرحوم عبدالرحيم محمد كتيت وأمين يوسف الخاجة بفئة وسام خدمة المجتمع.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي رئيس جائزة دبي التقديرية لخدمة المجتمع، في كلمة له خلال الحفل، إن الجائزة منذ نشأتها هدفت أن تجعل الإمارات مكانا للتكافل وخدمة المجتمع ..معربا عن تقديره لكل أهل الخير والبذل والعطاء، وأشار إلى أن تكريم سمو ولي عهد دبي للفائزين هو تقدير من القيادة لجهود مباركة بذلها المكرمون لوطنهم الغالي.

وأكد معاليه أن الجائزة تهدف إلى تكريم أصحاب الخدمات الجليلة في مجالات الرعاية الاجتماعية لشرائح المجتمع الأولى بالرعاية الصحية والتعليمية بمختلف مستوياتها والحفاظ على الثقافة والتراث والخدمات والرعاية الإنسانية وأي مجالات أخرى تخدم المجتمع.

حضر حفل التكريم معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل واللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي نائب رئيس الجائزة وسعادة عبدالله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وأعضاء مجلس أمناء الجائزة.

وتمنح الجائزة للأفراد وفق مراتب أربعة هي: قلادة خدمة المجتمع ووشاح خدمة المجتمع ووسام خدمة المجتمع وميدالية خدمة المجتمع، وأيضا تمنح جوائز للشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات والمنظمات الخاصة وفق مرتبتين هما القلادة والدرع.

وحدد النظام الأساسي الفئات التي ترشح للجائزة إذ تشتمل على شقين الأول يعنى بالأفراد سواء من داخل الامارة أو من خارجها والثاني متمثل في الشركات والمؤسسات والجمعيات والهيئات والمنظمات الخاصة.

وشكلت في النظام الأساسي بالجائزة لجنتان هما اللجنة الفنية الاستشارية واللجنة التحكيمية وذلك من أجل أن تكون هناك حيادية في الاختيار وكذلك اختيار المرشحين وفق آليات وأنظمة معتمدة.