راشد النعيمي: القطاع الطبي في عجمان يتبنى أفضل التقنيات

المصدر: عجمان - البيان

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن إمارة عجمان تسعى بشكل دائم للمحافظة على صحة كل مواطن ومقيم بين أكنافها، ولا تدخر قيادتها الحكيمة جهداً يذكر لدعم كافة الدوائر والمؤسسات الطبية،

وقال إن كافة القطاعات في عجمان ومن بينها القطاع الطبي يتجه اليوم لتبني كافة التقنيات الحديثة.

جاء ذلك خلال زيارة الشيخ راشد النعيمي لمستشفى ثومبي الجامعي والذي يعد أكبر مستشفى أكاديمي خاص في منطقة الشرق الأوسط، ومركزاً تعليمياً مستقبلياً وصرحاً للرعاية الصحية المتطورة وأحدث الأبحاث.

وذكر النعيمي خلال جولته التفقدية في المستشفى والتي رافقه فيها عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط وحمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية، أن الإمارة تفخر بالجهود التي تبذل للمحافظة على حياة الإنسان، فما رأيناه اليوم بين أركان المستشفى هو مدعاة للفخر، فالمستشفى يتميز ببنية تحتية متطورة. وبيّن النعيمي أن المستشفى يضم صيدلية روبوتية خاصة تشكل إنجازاً فريداً، وتمنح المستخدم فرصة الحصول على الأدوية خلال ثوانٍ معدودة.

من جانبه، قدم محيي الدين ثومبي الرئيس التنفيذي لمجموعة ثومبي شرحاً مفصلاً لسموه عن المستشفى، مبيناً أن الصرح الطبي يحتوي على 500 سرير و50 سريراً مخصصاً حصرياً لمرضى العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، ليكون قسم العلاج مكملاً لمستشفى ثومبي للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

وتابع الرئيس التنفيذي لمجموعة ثومبي الطبية، إن المستشفى الذي أقيم على مساحة 450.000 قدماً مربعة يضم 120 عيادة ويمتلك «حديقة علاجية» فريدة من نوعها لتسهيل الشفاء بشكل تام وخلال فترة قصيرة.