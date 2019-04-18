فريق «نبضات» يجري 42 عملية قلب لأطفال طاجيكستان في 3 أيام

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تمكن الفريق الطبي لمبادرة «نبضات» لعلاج تشوهات قلوب الأطفال التي تقيمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية تحت رعاية «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وبالتعاون مع هيئة الصحة بدبي؛ من إجراء 42 عملية خلال الثلاثة أيام الأولى من الحملة التي ستستمر في جمهورية طاجيكستان حتى الأحد المُقبل.

وقال الدكتور عبيد محمد الجاسم استشاري، ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى دبي، رئيس الفريق الطبي للحملة، إن الفريق الطبي تمكن خلال الأيام الماضية من إجراء (15) عملية قلب مفتوح و(27) عملية قسطرة علاجية لأطفال تراوحت أعمارهم بين شهر واحد إلى 18 عاماً، كما تم الكشف والتشخيص الطبي لأكثر من 100 حالة مرضية لتحديد مدى حاجتها للتدخل الجراحي أو القسطرة العلاجية، مشيراً إلى الجهود التي قام بها الفريق الطبي قبل بداية الحملة من خلال الكشف على 150 حالة مرضية لأطفال يعانون من أمراض القلب المختلفة.

خدمات

وأشار الدكتور الجاسم إلى الجهود التي يقوم بها الفريق الطبي الذي يضم (30) متخصصاً من الأطباء والفنيين والتمريض في مجال جراحة وقسطرة القلب للأطفال من هيئة الصحة بدبي، والمملكة العربية السعودية، والهند، وحرصهم على تقديم كافة الخدمات التشخيصية والعلاجية للأطفال المرضى الذين يعانون من تشوهات القلب، وعدم اكتمال الصمامات، والثقوب بين الأذينين والبطينين، وتشوّه (رباعية فالو)، حيث يقوم الفريق الطبي بإجراء عمليات القلب المفتوح، وعمليات القسطرة العلاجية والتشخيصية لبعض المرضى، وتقديم العلاج الدوائي لبعض الحالات المرضية الأخرى التي لا تحتاج إلى تدخل جراحي أو قسطرة علاجية.

وأوضح الدكتور الجاسم، أن الفريق الطبي سيواصل تقديم خدماته التشخيصية والعلاجية للأطفال المرضى في «مستشفى استقلال المركزي» بجمهورية طاجاكستان حتى يوم الأحد المقبل للانتهاء من إجراء 100 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية، لافتاً إلى الأدوية، والمعدات والمستلزمات الطبية التي وفرتها حملة نبضات للأطفال المرضى.

معاناة

كما كشف عن أن سبب اختيار جمهورية طاجاكستان لتنفيذ هذه الحملة جاء نظراً لوجود أكثر من 4000 طفل في الجمهورية يعانون من تشوهات قلبية مختلفة، ويحتاجون لعمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية، لافتاً إلى الحملة الأولى التي نفذتها المبادرة في طاجاكستان خلال شهر أكتوبر 2017م، والتي تم خلالها إجراء حوالي (70) عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية لأطفال من مختلف الأعمار.