صيانة 1000 نقطة تأثرت بالمياه في المناطق الشمالية بالدولة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

كشفت وزارة تطوير البنية التحتية عن تعاملها مع أكثر من 1000 نقطة طارئة في مختلف المناطق الشمالية بالدولة، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة خلال الأسبوع الجاري، والانتهاء من 99% من تلك المشاريع بإجراء صيانة للطرق وتنظيفها من الرمال والصخور وملء فراغ المناطق التي شهدت هبوطاً أرضياً، وسحب تجمعات المياه وتحويل مجاري الأودية إلى المناطق البعيدة عن المساكن.

وأكد المهندس أحمد الحمادي، مدير إدارة الطرق في الوزارة، لـ «البيان»، أن فرق الطوارئ بالوزارة وشركات المقاولات المنفذة للمشاريع في المناطق الشمالية بالدولة أنجزت 99% من أعمال صيانة أكثر من 1000 نقطة تنوعت بين البسيطة والمتوسطة والشديدة، نتيجة تأثرها بجريان المياه الشديدة في مناطق الأودية الجبلية والطرق والمساكن نتيجة هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها الدولة بداية الأسبوع الجاري.

طوارئ

وأشار إلى أن عمليات الصيانة بدأت بصورة مباشرة منذ بداية هطول الأمطار الغزيرة وفق الخطط الاستراتيجية لحالات الطوارئ التي أقرتها الوزارة خلال الأعوام الماضية وعدم انتظار الإجراءات التقليدية لتنفيذ تلك الأعمال التي شملت كل المناطق الشمالية بالدولة، لافتاً إلى أن مشاريع الصيانة شملت سحب تجمعات المياه من الأنفاق والطرق كأولوية لفتح الطرق أمام الحركة المرورية من خلال الآليات والمعدات التابعة للوزارة مع شركات المقاولات.

وأضاف: «أسهم تكاتف الجهود والتنسيق الفعّال بين الوزارة والدوائر المحلية في المناطق الشمالية في سرعة التعامل الناجح مع إدارة الأزمة الطارئة وخاصة بالمناطـــق السكنية والطرق وإنهاء الآثار الناتجة من خلال توفير البدائل لجميع الأنفاق التي أغلقتها المياه بتحويل الحركة المرورية إلى الجسور العلوية والمعابر التي لم تغلق، مؤكداً عدم تسجيل أي أضرار بالجسور والمعابر والمخارج من الأمـــطار، نتيـــجة تصمــيمها وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية لمقاومة تلك التقلبات».

وأكد الحمادي أن أعمال الصيانة الأساسية تم الانتهاء منـــها أمس، وجارٍ استكمال تلك المشاريع بإعادة تركيب طبقات الأسفلت على النقاط المتأثرة التي تم تحديدها وتأمينها بالردم، وتكون أغلبها متراً في متر وغير مؤثرة على حركة سير المركبات، وذلك بنقل الآليات الخاصة بالأسفلت والبدء في صيانتـــها وفق أولوية كل نقطة، لافتاً إلى أن سرعة اتخاذ القرار بالتعاون مع الدوائر المحلية أسهم في تصريف مياه الأودية الجبلية إلى مناطق منخفضة بعيدة عن مساكن الأهالي لتأمينها.

مبادرة

وأشار إلى أن الوزارة كلّفت الفرق الثابتة ضمن مبادرة «نباك سالم» المعنية بتوفير السلامة المرورية على الطرق الاتحادية على مدار العام، وفق الصلاحيات المباشرة واختصاص كل رئيس فريق بتنفيذ الصيانة الطارئة للكهرباء أو تجمعات الرمال أو المياه وصيانة الطرق من النحر.

وأضاف أنه تم رصد المناطق الساخنة في مناطق الأودية بالتعاون مع الدوائر المحلية في كل إمارة وإعداد الملف الخاص بتلك المناطق ورفع التوصيات إلى وزارة الطاقة والصناعة، منوهاً بأن ملف الطرق الاتحادية والمناطق الموازية لها هو من اختصاص الوزارة، حيث نجحت التصاميم المسبقة لشبكة الطرق والتي تشمل أحواضاً جانبية خاصة وعبارات تصريف للمياه، في تصريف تلك الكميات في ظل هطول الأمطار الغزيرة خلال فترة زمنية قصيرة كأكبر موجة فيضانية لم تشهدها تلك المناطق منذ عام 1986، ما أثر سلبياً على تصريف المياه للأحواض في الوقت المناسب حيث قامت الفرق بتدعيم تلك النقاط بنقل المياه.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت برصد المسارات الجديدة التي شكلها جريان الأودية في المناطق الشمالية، لدراستها وإعداد الحلول المناسبة لها خلال الفترة المقبلة، بهدف حماية الممتلكات العامة ومساكن ومزارع الأهالي، بالإضافة لمواقع المدارس التعليمية في تلك المناطق القريبة من الأودية، وتحويل مياه الأودية لمناطق مخصصة للاستفادة منها.