الطرق المتضررة تخضع لأعمال صيانة وتطوير شاملة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

أكد العقيد أحمد الصم النقبي، مدير إدارة المرور والدوريات بالإدارة العامة للعمليات المركزية في القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، جهود الدوائر المعنية بالإمارة في سرعة إنجاز صيانة الطرق المتضررة من هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة خلال الأيام الماضية، بهدف تأمين سلامة مستخدمي الطرق، وتقديم الإرشاد، وتأكيد معايير السلامة المرورية.

لافتاً إلى أن الطرق المتضررة من الأمطار تخضع حالياً لأعمال صيانة وتطوير شاملة من قبل دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، الذين يعملون على قدم وساق للانتهاء منها في أسرع وقت، لتحقيق الانسيابية والمرونة للمركبات، منعاً لحدوث أي عرقلة، وتقديم خدمة متميزة لجمهور المتعاملين، على نحو يحقق لهم الرضا والسعادة في جودة الخدمات المقدمة لهم وفق أفضل الممارسات.

وأضاف النقبي، خلال الجولة التفقدية للحالة المرورية لمختلف الطرق والأماكن على مستوى إمارة رأس الخيمة، بحضور عدد من الضباط وصف الضباط والأفراد، أن الجولة شملت طريق الشهداء ومناطق الظيت والشوارع الداخلية، بهدف الوقوف على سلامة الطرق، والاطلاع على الأضرار التي قد تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية وعرقلة حركة السير والمرور، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية والمختصة بهذا الشأن، كما تم الوقوف على أبرز الملاحظات على معايير الأمن والسلامة، للحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، وتأمين المسارات القادمة من وإلى إمارة رأس الخيمة.

كفاءة

وأكد النقبي أن الحركة المرورية على مختلف طرق الإمارة تسير بصورة طبيعية نتيجة تنفيذ عدد من الإجراءات الخاصة برفع كفاءة الطرق والمسارات لتحقيق الانسيابية المرورية الكاملة، لافتاً إلى إجراء عمليات حصر للطرق والمواقع التي تعاني بعض المشكلات كالحفريات العميقة وتساقط الأشجار، وغيرها من الأمور التي تم التعامل المباشر معها.

ودعا النقبي السائقين إلى التقيد بالقيادة الآمنة والتقيد بالسرعات المحددة، خاصة خلال الفترة المسائية، نتيجة انخفاض مستوى الرؤية، للوصول إلى وجهاتهم بأسرع ما يمكن دون وقوع الحوادث المرورية بشتى أنواعها، والالتزام التام بالتوجيهات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة وإتباع اللوحات الإرشادية على الطرق، لضمان سلامتهم وحماية أرواحهم من الخطر، والالتزام بقوانين السير والمرور والحذر أثناء القيادة في حالة تجدد تقلبات الطقس وهطول الأمطار.

يُذكر أن غرفة عمليات القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قد تلقت 3072 بلاغاً خلال 48 ساعة من بدء هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة، والتي تعد من أقوى الحالات التي واجهتها رأس الخيمة منذ فترة زمنية طويلة جداً.