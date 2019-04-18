12 عضواً جديداً بالسلطة القضائية يؤدون اليمين بينهم 3 سيدات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

أدى أحد عشر وكيل نيابة وقاضٍ واحد، بينهم ثلاث سيدات، اليمين القانونية أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء بأبوظبي، بمناسبة بدء ممارستهم مهامهم بصفتهم أعضاء في السلطة القضائية في إمارة أبوظبي.



ونقل سموه - خلاله لقائه بأعضاء السلطة القضائية الجدد على هامش مراسم حلف اليمين أمس بمكتب سموه في قصر الرئاسة - تهنئة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لهم بمناسبة بدء ممارستهم مهامهم بصفتهم أعضاء في السلطة القضائية في إمارة أبوظبي، وتمنياته لهم بالنجاح في تأدية مهام عملهم، تحت مظلة القانون واحترام حقوق الإنسان، مؤكداً اعتزاز القيادة بهذه الكوكبة من شباب وشابات الوطن التي ارتضت حمل هذه المسؤولية العظمى بثقة واقتدار.

كما أكد سموه أن المكانة التي تحظى بها الإمارات على الصعيدين الدولي والإقليمي كانت نتاجاً لرؤية طموحة وجهود متعاقبة في بناء دولة القانون على ركيزة من مبادئ سيادة القانون وترسيخ العدالة.

من جهة أخرى، وجّه سمو رئيس دائرة القضاء في أبوظبي القضاة ووكلاء النيابة الجدد بالالتزام بالمعايير والمبادئ التي حددها المشرّع للحفاظ على سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد والفئات، في إطار مبادئ التسامح التي تميزت بها دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها مصدراً غنياً ثقافياً ومجتمعياً، مشيراً إلى استراتيجية دائرة القضاة في بناء منظومة قضائية تتسم بالفاعلية والكفاءة، وتلبي متطلبات النمو المتسارع لإمارة أبوظبي على الصعد كافة.

من جانبهم، أعرب القضاة الجدد عن امتنانهم للثقة التي أولاهم إياها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مؤكدين التزامهم بحمل أمانة عملهم، وتطبيق القانون والدستور بما يتوافق مع روح العدالة.

وكانت مراسم أداء اليمين القانونية تمت بحضور المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء بأبوظبي، والمستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي.