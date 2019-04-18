افتتاح محطة تخزين الطاقة الشمسية في الظفرة

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

أعلن مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، عن افتتاح مشروع محطة تخزين الطاقة الشمسية بقدرة 150 كيلو واط بمطمرة الظفرة في منطقة حميم.

وشهد مراسم الافتتاح من جانب المركز، الدكتور سالم الكعبي المدير العام بالإنابة، كما حضر الافتتاح من جانب الشريك الاستراتيجي والمشغل الحالي لمطمرة الظفرة، ترين لخدمات البيئة عبدالناصر أبو الهيجاء.

وسيساهم هذا المشروع في توفير 138000 لتراً من وقود الديزل سنوياً، فضلاً عن تفادي انبعاث 117 طناً من ثاني أكسيد الكربون، والذي يعتبر المسبب الرئيسي لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي، وهذا ما سيعادل زراعة 13000 شجرة. وقال الدكتور سالم الكعبي: «يأتي افتتاح هذا المشروع الطموح تنفيذاً لاستراتيجية «تدوير» الهادفة إلى تبني أسس ومعايير الابتكار والاستدامة في تشغيل منشآتها، حيث ستستخدم فيها الطاقة المتجددة عن طريق توظيف أحدث التقنيات والحلول النظيفة عالمياً».