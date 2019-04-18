توعية ملاك المطاعم بشروط الجلسات الخارجية

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي من خلال إدارة الرقابة والتفتيش في مركز مصفح، وبالتعاون مع إدارة خدمات المجتمع حملة توعوية للتعريف بمتطلبات وشروط إنشاء الجلسات الخارجية في جميع مناطق مصفح الصناعية.

وتأتي هذه الحملة تأكيدا لحرص البلدية على المظهر العام والحضاري، والحفاظ على صحة وسلامة السكان، وبالوقت ذاته التحفيز على الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم عمل هذه الجلسات، بحيث لا تؤثر على حركة السير، سواء للسيارات أو المشاة، وقد استمرت الحملة ثلاثة أيام غطت خلالها جميع المناطق الصناعية في مصفح.

وأشارت البلدية إلى أن الهدف الأول من الحملات هو رفع مستوى المسؤولية المجتمعية وتوعية المجتمع للحفاظ على المظهر العام للمدينة، وحماية سلامة وصحة أفراد المجتمع، وتأسيا بالتوجيهات الحكيمة لحكومة أبوظبي من أجل إسعاد السكان والمجتمع، تمنح البلدية مهلة للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها.