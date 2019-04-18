«راشد حول العالم» يوعّي المواطنين بأنظمة التقاعد

المصدر: أبوظبي - البيان

يبدأ صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، بث سلسلة حلقات توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت عنوان «راشد حول العالم» تستهدف توعية المواطنين بنظام التقاعد في إمارة أبوظبي ودول العالم.وتطرح الحلقات، والتي يبدأ بثها اعتباراً من اليوم، أهم المعلومات المتعلقة بأنظمة التقاعد بهدف توعية المواطنين بها، كما تلقي الضوء على أنظمة التقاعد في مختلف دول العالم، وكذلك المميزات التي يوفرها كل نظام، بهدف التأكيد على أهمية تعرف المواطنين على حقوقهم وواجباتهم في ظل قانون التقاعد فور التحاقهم بالعمل، حيث إن هذا القانون لا يتعلق بالمتقاعدين فقط، لكنّ جزءاً كبيراً منه يخص المؤمن عليهم المستمرين في العمل.

ويقوم بهذه الرحلة الافتراضية، موظف إسعاد المتعاملين الافتراضي «راشد» الذي انضم لفريق عمل الصندوق في شهر أكتوبر الماضي، وبدأ بالتفاعل مع المتعاملين في خلال حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة به وتوعيتهم بنظم التقاعد وخدمات الصندوق.

وأشار الصندوق إلى أن المرحلة الأولى من سلسلة الحلقات التوعوية، والتي يقدمها موظف الصندوق الافتراضي «راشد»، ستنطلق من العاصمة أبوظبي لتلقي الضوء على نظام التقاعد في الإمارة، ومن ثم يسافر راشد لعدد من الدول الخليجية والعربية والأوروبية ليبين الأنواع المختلفة لأنظمة التقاعد. وأوضح الصندوق أن مدة كل حلقة ستكون دقيقة واحدة تحتوي على معلومات مكثفة حول سن التقاعد في كل من القطاعين الخاص والحكومي للذكور والإناث، والحد الأدنى لسنوات الخدمة، استحقاق المعاش، وسنوات الخدمة لاستحقاق الحد الأقصى من المعاش، ونسبة الاستقطاع الحكومي وجهة العمل والأفراد أو المؤمن عليهم.