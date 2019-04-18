شرطة أبوظبي تطلق مبادرة «تحدي الوزن»

أطلقت شرطة أبوظبي مبادرة «تحدي الوزن 2019»، بالتعاون مع مركز إمبريال كوليدج لندن للسكري، والتي تستمر لمدة ستة أشهر، بمشاركة 20 جهة حكومية وخاصة.

وأوضح العقيد، محمد عبيد بوعلي، مدير مركز التربية الرياضية الشرطية بقطاع الموارد البشرية، أن المبادرة التي تنفذها مديرية الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات بالتعاون مع «مركز التربية الرياضية الشرطية» تأتي ضمن الحملات الصحية التوعوية التي تحرص شرطة أبوظبي على تنفيذها على مدار العام.

وذكر أنها تهدف إلى تشجيع تبني السلوكيات الصحية لإكساب المهارات لمختلف فئات المجتمع، التي تمكنهم من تبني أنماط حياة صحية.