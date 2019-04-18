سفير الدولة يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني

المصدر: روالبندي - وام

التقى حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابي سفير الدولة لدى جمهورية باكستان الإسلامية الجنرال قمر جاويد باجوه رئيس أركان الجيش الباكستاني، وذلك بمقر القيادة العسكرية للجيش الباكستاني في روالبندي.

وأكد سفير الدولة اهتمام القيادة الرشيدة بتوثيق وتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع البلدين وتقوم على أسس راسخة مبنية على الاحترام والثقة المتبادلة والتطابق في وجهات النظر تجاه مجمل القضايا الإقليمية والدولية.. مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بينهما نموذج مميز وترتكز على روابط أخوية وثقافية واجتماعية مشتركة لها خصوصيتها عبر العصور وتمتد آثارها من الاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة إلى التعاون المثمر والقوي في مجالات الأمن والدفاع.. لافتا إلى التزام الإمارات بمشاريعها الإنسانية والتنموية في باكستان.

من جهته أعرب رئيس أركان الجيش الباكستاني عن تقديره لدولة الإمارات وقيادتها الحكيمة على دعمها المتواصل لبلاده لدفع التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والمساعدات الإنسانية المرتكزة على دعم قطاعي التعليم والصحة، إلى جانب تطوير البنية التحتية خاصة في المناطق النائية.. مؤكدا أن العلاقات الباكستانية - الإماراتية تمثل نموذجا للعلاقات الثنائية المتطورة.

وأشاد بالزيارة الأخيرة التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونتائجها الإيجابية التي أثمرت عنها، ووصفها بالزيارة التاريخية التي تؤكد مدى ترابط قيادة وشعبي البلدين.