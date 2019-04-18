شرطة أبوظبي تنفذ مبادرة لإسعاد الأيتام

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

تنفذ شرطة أبوظبي مبادرة تبرعات العطاء لإسعاد الأيتام بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تحت شعار «لا تتردد بالعطاء وساعدهم بدرهم تسعدهم».

وأوضح المقدم حمد العصري الشامسي مدير قسم المشاريع الهندسية وصيانة المباني - منطقة العين بقطاع المالية والخدمات «الجهة المنفذة» أن المبادرة تأتي في إطار مبادرات عام التسامح 2019 وتجسد اهتمام شرطة أبوظبي بنشر قيم التسامح ومبادئ العطاء لدى المنتسبين.

وأشار إلى أنه يجري تنفيذها مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتسهم في التعريف بجهود الشرطة في المجالات الإنسانية والمجتمعية واهتمامها بنشر قيم التسامح.

وأثنى على التعاون المشترك مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، لافتاً إلى أنه تم توفير حصالة لجمع التبرعات من المنتسبين والراغبين، كما جرى توزيع هدايا عليهم لتحفيزهم على مزيد من الإنتاج والعطاء في العمل.

وأشاد سالم الريس العامري مدير فرع الهلال الأحمر الإماراتي في العين بجهود شرطة أبوظبي في دعم المبادرات الإنسانية والاجتماعية.