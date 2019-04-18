سفارة الدولة في بيروت تُطلق عملاً فنياً خيرياً

المصدر: بيروت- وام

أُطلق في بيروت بدعم من سفارة الدولة وضمن مبادرات «عام التسامح»، عمل فني مشترك بقالب وطني غنائي، جمع الفنانين الإماراتي حسين الجسمي، واللبناني مروان خوري يتم التبرع بـ«عائدات الديجيتال» بعد سنة من إطلاق الأغنية إلى مركز سان جود لسرطان الأطفال.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في بيروت، بحضور حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، وبرعاية نائب رئيس مجلس الوزراء اللبناني غسان حاصباني، وحضور رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية- الإماراتية النائب فؤاد مخزومي والفنان اللبناني مروان خوري ومدير قطاعي الموسيقى والإذاعات في مجموعة «أم بي سي» زياد حمزة ومدير شؤون الفنانين في مجموعة الـ«أم بي سي» داني صيرفي وحشد غفير من أهل الفن والصحافة.

وأعلن خلال المؤتمر الصحفي عن إطلاق أغنية وطنية برؤية وإشراف زياد حمزة تحمل عنوان «دقوا عالخشب» من كلمات الشاعر علي الخوار والفنان مروان خوري وألحان الفنان مروان خوري وغناء الفنانين حسين الجسمي ومروان خوري وتوزيع الفنان محمود العيد وداني خوري.

ويأتي هذا العمل ضمن مبادرات «عام التسامح» سعياً لتوطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين، وتم عرض الأغنية أمام السفير الذي بارك هذا العمل وساهم في إطلاقه.

وأكد السفير الشامسي في كلمة له متانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ولبنان منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحتى اليوم في ظل القيادة الإماراتية الحكيمة التي تؤكد في كل محفل أنها تقف إلى جانب لبنان رئيساً وحكومة وشعباً.