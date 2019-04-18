سلطان القاسمي يفتتح «الشارقة القرائي للطفل» ويوجه بدعمه بـ2.5 مليون درهم

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، فعاليات الدورة الـ11 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بمشاركة 198 ضيفاً، من 56 دولة عربية وأجنبية يقدمون 2546 فعالية متنوعة، حتى 27 أبريل الجاري، تحت شعار «استكشف المعرفة» في مركز إكسبو الشارقة.

وتجوّل صاحب السمو حاكم الشارقة في أروقة وردهات المهرجان، حيث اطلع على ما تضمه دور النشر الإماراتية والعربية والعالمية المشاركين في الحدث، واطلع على إصداراتها من الكتب المخصصة للأطفال واليافعين، إلى جانب الكتب الإلكترونية والوسائل التعليمية المبتكرة والمتنوعة.

كما تفقّد سموه أجنحة عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والثقافية والتربوية، واستمع إلى شرح من القائمين عليها عمّا تقدمه من خدمات وفعاليات ثقافية.

وزار سموه معرض «السفر عبر طريق الحرير» الذي يقام ضمن فعاليات المهرجان، والذي استحدث ليكون بمنزلة البوابة التي تطل بالزوار وجمهور المهرجان على واحد من أكثر الطرق التجارية شهرة عبر التاريخ المعروف بطريق الحرير، كما زار سموه معرض «رحلة إلى الأعماق» الذي يأخذ الزوّار إلى الأعماق المليئة بالأسرار والكنوز البحرية الرائعة، مستنداً عبر ما يطرحه إلى مغامرات الكابتن «نيمو» في أعماق البحار.

وضمن دعم سموه الدائم للمبادرات والفعاليات الثقافية وتعزيز القراءة من خلال أفضل الكتب، وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بدعم المهرجان القرائي بـ2.5 مليون درهم، وتعزيز مكتبات الشارقة بالمحتوى المعرفي المتميز، من خلال اقتناء الكتب الحديثة من دور النشر المشاركة في المهرجان ورفدها إلى مكتبات الشارقة.

من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 14 لسنة 2019م بشأن إنشاء الإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة.

كما أصدر سموه المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2019م بشأن تعيين الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم.

ونص المرسوم على أن يُعيّن محمد أحمد المـــــلا أميناً عاماً لمجلس الشارقة للتعليـم بدرجة مدير دائرة وفقاً لنظام الموارد البشرية لإمارة الشارقة.