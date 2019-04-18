منتدى الإدارة الحكومية يناقش بناء القدرات والجاهزية للمستقبل 23 الجاري

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

تنظم كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية الدورة الثالثة لمنتدى الإدارة الحكومية يوم الثلاثاء 23 من الشهر الجاري في فندق انتركونتيننتال فيستيفال دبي تحت عنوان «بناء القدرات والجاهزية للمستقبل» برعاية وحضور معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، ويبحث المنتدى سبل تعزيز الاستثمار في العنصر البشري المواطن وبناء جيل من الكفاءات المحصنة ضد متغيرات المستقبل، والقادرة على تلبية متطلبات المرحلة القادمة.

وسيناقش المنتدى من خلال مجموعة من الجلسات والحوارات التخصصية آفاق بناء القدرات والكفاءات في صفوف العمل الحكومي بالاستناد على ركائز علمية أساسها الاستشراف والإبداع وإدارة التغيير والتميز وابتكار الحلول للتحديات المستقبلية، وتحويلها إلى فرص وإنجازات لبناء الجاهزية للمستقبل.

استثمار

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: إن الاستثمار في رأس المال البشري المواطن هو أولوية حكومية توليها قيادتنا الرشيدة أهمية كبرى وتضعها على رأس خطط التنمية المستدامة، خصوصاً في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة والتي بدأت بتغيير العالم كما نعرفه، من تغييرات جذرية في الوظائف، إلى ظهور وظائف ومهام جديدة لم نعهدها من قبل، مروراً بمنظومة الفرص والتحديات المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تفرض العمل وفق منهج عملي جديد مبني على تفكير ريادي مبتكر.

وأضاف: في ظل هذه المعطيات الجديدة، يجب على كفاءاتنا الوطنية، خصوصاً العاملة في القطاع الحكومي، التركيز على تبني مفهوم التعلم مدى الحياة كمنهج عمل مستمر، بالشكل الذي يضمن مواءمتها لمتطلبات سوق العمل المتغيرة.

متطلبات

وتابع: نتطلع إلى تسليط الضوء على متطلبات المرحلة القادمة من التطوير والتميز في العمل الحكومي، وكيفية تجهيز العوامل الممكنة للاستعداد الجيد للمستقبل، من خلال تطوير القدرات والتعلم المستمر وبناء الكفاءات، والاستفادة من المنظومة المتقدمة التي وضعتها قيادتنا الرشيدة في خدمة تطوير العمل الحكومي وتعزيز تنافسيته.