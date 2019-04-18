محمد بن زايد من أكثر القادة تأثيراً إلى جانب رؤساء أمريكا والصين وجنوب إفريقيا

المصدر: Ⅶ دبي - سيد صالح

اختارت مجلة «تايم» الأمريكية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ضمن أكثر قادة العالم تأثيراً.

وقد اختارت المجلة سموه، إلى جانب كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ والرئيس الصيني شي جين بينغ؛ ورئيس جنوب إفريقيا سريل رامافوز؛ ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، باعتبارهم أكثر القادة تأثيراً في العالم، وذلك في إطار قائمتها «أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم لعام 2019».

يُذكر أن قائمـــة «أكثر 100 شخصيـــة مؤثـــرة في العالم» تشمل أبرز الشخصيات في العالم، في مختلف المجالات، حيث تضم إلى جانب أبرز القادة السياسيين، أبـرز الشخصيـــات المؤثـــرة في مجالات الاقتصاد، الفن والثقافة، الرياضة، ومجموعات أخرى من فئات المشاهير.