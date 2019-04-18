نهيان بن مبارك: «مهارات الإمارات» نجاحٌ للقيادة في رعاية الكفاءات

المصدر: Ⅶ أبوظبي - صبري صقر

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات تعكس بوضوح نجاح القيادة الرشيدة في رعاية وصقل وتأهيل الكفاءات الوطنية، مشيراً إلى أن شباب الإمارات عليهم واجب للقيام بدورهم في تنمية وطنهم والمساهمة في مستقبل الإمارات.

وأوضح أن القيادة الرشيدة تطبق استراتيجيات وبرامج متقدمة توفر من خلالها الإمكانيات اللازمة لتمكين المؤسسات التعليمية من صناعة الكفاءات الوطنية التي تملك أدوات التقدم والتطور بمختلف المجالات ومنها الذكاء الاصطناعي باعتباره ضرورة وأساسا راسخا لتأهيل الأجيال القادرة على مواكبة العصر وتلبية متطلبات المستقبل.

جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها معاليه أمس لتفقد فعاليات اليوم الثالث للدورة الحادية عشرة من المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات 2019، التي ينظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ورافق معاليه خلال الجولة معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، ومبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، وعلي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات في «أبوظبي التقني» ونخبة من المسؤولين.

وخلال الجولة تعرف معاليه من مبارك الشامسي على أجواء المنافسات التي شارك فيها 402 من شباب وفتيات الإمارات، حيث أشاد معاليه بإبداعاتهم في مختلف مجالات المسابقة، كما التقى معاليه مع عدد من أصحاب الهمم المشاركين في المسابقة، معربا عن سعادته وفخره بإنجازاتهم وقدراتهم العالية في هذه المهارات ذات العلاقة الوثيقة بمختلف المشروعات الصناعية التي تنشدها الدولة في حاضرها ومستقبلها.

وأشاد معاليه بنجاح منظومة «أبو ظبي التقني» في تنظيم المسابقة وفق نظام مثالي ومتطور في كل عام.

مستقبل الإمارات

أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن شباب الإمارات عليهم واجب للقيام بدورهم في تنمية وطنهم والمساهمة في مستقبل الإمارات. وأوضح أن مختلف المؤسسات التعليمية أقبلت للمشاركة في مسابقة مهارات الإمارات الوطنية لما لها من أهمية كبيرة، مشيراً إلى أن المسابقة وما تقدمه من صقل ودعم لمهارات للطلاب تساهم برفد القطاعين الخاص والعام بكوادر وطنية مؤهلة للعمل وتحمل المسؤولية، مشيراً إلى مشاركة أكثر من 400 طالب وطالبة للتنافس في 90 مهارة متنوعة. وأضاف أن الطلاب المشاركين يتميزون بارتفاع مستواهم العلمي، مشيراً إلى أن المشاركة ترفع مستوى الطلاب المشاركين دراسياً، كما يساهم في تحسين المناهج الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.

ذكاء اصطناعي

وقال معالي حسين إبراهيم الحمادي إن دولة الإمارات تعمل وفق أكثر الاستراتيجيات العالمية تقدما لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة في تأهيل الطلبة والكفاءات الوطنية ذات القدرات العالية في مجالات الذكاء الاصطناعي ومختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية. وأكد معالي حسين إبراهيم الحمادي في تصريحات خاصة لـ«البيان» أن مسابقة مهارات الإمارات الوطنية تحظى برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك منذ بدايتها حتى كبرت وصارت إلى هذا المستوى العالمي.وأضاف أن المسابقة الوطنية للمهارات منصة متميزة لرفع مهارات وقدرات الطلاب المواطنين وإكسابهم مهارات جديدة تنفعهم في المستقبل وتؤهلهم إلى الوظائف المتميزة وتفتح لهم أبواب سوق العمل. وأشار إلى أن دولة الإمارات استضافت بطولة العالم للمهارات العام الماضي، وتشارك في المسابقات الدولية المعنية بالمهارات العالمية.

فوائد كثيرة

وأكد عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أنه هذه الفعاليات لها فوائد كثيرة لمنتسبي المؤسّسة من فئات أصحاب الهمم، موضحاً أن المشاركة في تكسبهم الخبرة، وتصقل مواهبهم بالإضافة إلى إعطائهم الفرصة من خلال الاحتكاك مع المشاركين وتكوين علاقات جديدة تؤدي إلى تبادل الخبرات والمعرفة بينهم، والأهم من ذلك أن المشاركة في المسابقات تؤكد على قدرات ومهارات أبنائنا من أصحاب الهمم.

49 مهارة

أوضح مبارك الشامسي أن فعاليات المسابقة في يومها الثالث تواصلت بشكل مثالي، حيث وفر «أبوظبي التقني» الإمكانيات والخبراء والحكام بما يضمن تمكين المتسابقين من الإبداع في التخصصات، لافتا الى أن النتائج النهائية للمسابقة تعلن اليوم الخميس، حيث يتم تكريم الفائزين في 49 مهارة متخصصة، وكذلك تكريم الجهات المشاركة.