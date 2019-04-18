شرطة الفجيرة تطّلع على إدارة عمليات شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

قام وفد من شرطة الفجيرة بزيارة إلى مركز القيادة والسيطرة في القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف الاطلاع على تجربة شرطة دبي في إدارة العمليات والخدمات التي توفرها لأفراد الجمهور، وآلية الاستجابة للحالات الطارئة والإنسانية التي تدعم مؤشر زمن الاستجابة والإجراءات المتخذة في تنفيذ مؤشرات الأجندة الوطنية للأعوام 2017 – 2021 في كافة الحالات الطارئة والعمل على تقليل زمن الاستجابة وفق أعلى المعايير العالمية وتسخير أفضل الطرق والأساليب التقنية والتكنولوجية الحديثة التي تؤدي إلى الوصول للمستهدف بأن تكون دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً بحلول عام 2021.

وكان النقيب سيف حسن الزرعوني، رئيس قسم الأنظمة الذكية بالوكالة، في استقبال الوفد الذي ضم النقيب عبدالله سعيد الكندي، رئيس قسم العمليات والأنشطة المتخصصة بالإنابة، والنقيب أحمد راشد اليماحي، رئيس قسم الأمان والطوارئ، والملازم أول مريم سعد الظنحاني، والملازم أول أمينة محمد سعيد الحنطوبي، والملازم أول نائلة سعيد محمد اليماحي، ومساعد أول أدم حسن بن زايد.

وأطلع النقيب الزرعوني الوفد الزائر على المهام والمسؤوليات المناطة بالإدارة، وكذلك عمليات المراجعة والإجراءات، وكيفية الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات، وأدوار ومهام وصلاحيات الضباط ومسؤولي الوحدات التنظيمية، وكيفية قياس أداء الإدارة في مجال الرد على الحالات الطارئة، والنماذج التي تطبقها الإدارة في تعاملاتها.