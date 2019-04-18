2513 شخصاً شاركوا في «عمرة العمر» خلال عام

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

شارك ألفان و513 معتمراً من المحتاجين وذوي الدخل المحدود، من المقيمين على أرض الدولة، على مدار عام كامل، في رحلات (عمرة العمر)، المشروع الخيري المجتمعي الديني، الذي تنظمه جمعية دار البر دورياً، وتتيح فيه لغير القادرين مادياً أداء مناسك العمرة في الديار المقدسة.

وقال محمد سهيل المهيري رئيس قطاع الخدمات الاجتماعية في «دار البر»، إن الجمعية أطلقت من أبريل 2014، وحتى الشهر الجاري، 26 حملة عمرة، بتكاليف إجمالية بلغت 3 ملايين و769 ألفاً و500 درهم، بواقع 1500 درهم كلفة العمرة للشخص الواحد، موضحاً أن المستفيدين من المشروع الخيري الإنساني هم من شريحة العمال، ومعظمهم من الآسيويين.

وبيّن المهيري أن كل رحلة عمرة خيرية تنظمها «دار البر» في إطار مشروع (عمرة العمر) تمتد 7 أيام في الأراضي المقدسة، تتوزع بين 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، وتوفر الجمعية الاحتياجات الأساسية لكل «معتمر»، من بينها الوجبات الغذائية الثلاث، وملابس الإحرام، و10 لترات من ماء زمزم لكل معتمر.