تعاون بين مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق ووزارة العدل

المصدر: Ⅶ الفجيرة - البيان

وقّعت مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة العدل - محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية، وذلك في مقر المؤسسة بالديوان الأميري في الفجيرة.

وقع الاتفاقية خميس أحمد النون مدير مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، والمستشار أحمد محمد عبدالله بن علي الظنحاني رئيس محكمة الفجيرة الاتحادية الابتدائية.

وقال خميس النون، إن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة ووزارة العدل، كما تهدف إلى دعم المجالس المجتمعية في المجالات القانونية والتشريعية والاجتماعية والأسرية التي تخدم المجتمع.

ونصّت الاتفاقية على تكثيف الجهود بين الطرفين لتقديم الدعم المعنوي والاجتماعي من خلال «المجالس المجتمعية» فيما يخص مختلف المجالات الاجتماعية مثل عقد الندوات التثقيفية والمحاضرات وورش العمل المجتمعية، بالإضافة إلى الجوانب الأسرية.