منتسبات الشرطة النسائية في رأس الخيمة يتدرّبن على التدخل السريع

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، متمثلة في إدارة المهام الخاصة، وبناءً على توجيهات اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، دورة التدخل السريع والرماية التكتيكية للشرطة النسائية، التي تضم 25 منتسبة من جميع قيادات وزارة الداخلية، وذلك بالتعاون مع الشرطة الفرنسية.

وشهد العقيد ركن يوسف بن يعقوب الزعابي مدير إدارة المهام الخاصة بشرطة رأس الخيمة، انطلاق الدورة التدريبية التي ستستمر لمدة أسبوعين، بالتعاون مع الخبراء الفرنسيين، الذين سيشرفون على تدريب العناصر النسائية أفضل تدريب في مجال عمليات الاقتحام والقبض والتفتيش، كما سيتم التدريب على الاشتباك الحر والدفاع عن النفس، وغيرها من تدريبات التدخل السريع والرماية التكتيكية التي تصقل مهارات العناصر الشرطية النسائية وتزودها بالمناهج التدريبية الحديثة والمتقدمة، ضمن إطار سعي وزارة الداخلية نحو تطبيق أهداف استراتيجيتها الرامية إلى صقل وتطوير مهارات منتسباتها من خلال تدريبهن وتأهيلهن ليصبحن متمكنات من العمل بالصورة المطلوبة وعلى أكمل وجه.