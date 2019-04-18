هيئة تنمية المجتمع ومحاكم دبي تناقشان مشروع مستشار السعادة الأسري الذكي

المصدر: دبي- البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي بالتعاون مع محاكم دبي، جلسة عصف ذهني لبحث ومناقشة مشروع «مستشار السعادة الاسري الذكي»، أحد مشاريع النسخة الثانية من مبادرة 10X وذلك بمشاركة شخصيات قيادية من المبادرة وعدد كبير من الاختصاصيين والاستشاريين في مجال الإرشاد الاجتماعي والإصلاح الأسري.

ويعد مشروع «مستشار السعادة الأسري الذكي»، أحد أبرز مشاريع مبادرة 10X في نسختها الثانية والتي تشارك كل من هيئة تنمية المجتمع ومحاكم دبي في تطبيقها بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وقالت فاطمة بطي المهيري، مدير إدارة الاستثمار والمسؤولية المجتمعية في هيئة تنمية المجتمع ورئيس فريق 10X في الهيئة: «يهدف المشروع إلى توفير مستشار أسري على مدار الساعة لكافة أفراد الأسرة، الزوجين والأطفال، يقدم لهم خدمات إرشاد اجتماعي وحلول للتحديات الأسرية مبنية على فهم مشكلاتهم وتحليل شخصياتهم، كما يوفر خططاً مناسبة لتدريبهم وتأهيلهم اجتماعياً لتجاوز هذه التحديات ومتابعة حالاتهم بشكل دوري لضمان استقرارهم وتوفير الدعم اللازم عند الحاجة».

من جهته قال القاضي أحمد إبراهيم سيف، رئيس لجنة دبي X10 في محاكم دبي، إن من أهداف مشروع مستشار السعادة الأسري الذكي لدبي X10: إطلاق مبادرة مشتركة ويكون لها تأثير إيجابي على حياة الإنسان في دبي، ولا بد أن تختصر الإجراءات وتقدّم خدمات حكومية بطرق خارجة عن الأطر التقليدية، ومن هذا المنطلق حرصت محاكم دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع على المشاركة الفعالة في إنجاح المشاريع التطويرية الحكومية».