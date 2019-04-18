«طرق دبي» تُنظِّم مسابقة هاكاثون المواصلات العامة 21 الجاري

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، عن تنظيم الدورة الثالثة من «هاكاثون المواصلات العامة»، بالتعاون مع مبادرة الشباب للمواصلات العامة (Y4PT) التابعة للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، وذلك في برج خليفة بالتنسيق مع شركتي إعمار وسيركو، خلال الفترة من 21 ـــ 23 أبريل الجاري، بمشاركة عدد من طلبة الجامعات، وحضور مديري الإدارات والموظفين بالهيئة.

وقالت روضة المحرزي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي في الهيئة، إن «هاكاثون المواصلات العامة» في دورته الثالثة، يأتي في إطار سعي الهيئة الدائم للوصول إلى أهم الأفكار المبدعة، وأفضل الحلول التقنية لمواجهة تحديات وسائل المواصلات العامة في دبي، والتي تشمل الحافلات العامة، والمترو، والترام، والنقل البحري، إلى جانب السلامة المرورية والتطبيقات الذكية للخدمات المقدمة للجمهور، وإن دعوة طلبة وطالبات 25 جامعة على مستوى الدولة، يعكس إدراك الهيئة بأهمية دور هذه الفئة في صناعة المستقبل، بما تمتلكه من خيال خصب وقدرات تفكيرية ومهارات ذهنية وإمكانات علمية في كيفية مواجهة أي تحديات مستقبلية تتعلق بخطط النمو والتطوير في مجال المواصلات العامة.

مقترحات

وأوضحت، أن مخرجات «الهاكاثون» من أفكار ومقترحات وحلول مبتكرة يقدمها المشاركون في المسابقة، ستُعرض على لجنة تحكيمية مكوّنة من عدد من المديرين التنفيذين المعنيين بالهيئة، لاختيار أفضلها وأقربها للتطبيق وأكثرها قدرة على تحقيق الأهداف المنشودة، وسيتم منح جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى إرسال الفائز الأول للمشاركة في الهاكاثون العالمي للمواصلات العامة بالعاصمة السويدية ستوكهولم في يونيو المقبل لتمثيل إمارة دبي في هذا الحدث.

وأكدت المحرزي، أن فئة الشباب تتميز بالطاقة الإيجابية والشغف والحماسة للإبداع والابتكار، وأنهم كنز معرفي يمكن الاستفادة منهم في تحقيق أحلام الوطن، وأن هيئة الطرق والمواصلات تولي الشباب أهمية كبرى، وتهتم بهذه الفئة من حيث تمكينهم من المساهمة بفاعلية في عملية التنمية المستدامة والشاملة، عبر توظيف قدراتهم ومواهبهم لاكتشاف أفضل الممارسات التي من شأنها المزيد من ازدهار الهيئة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

يذكر أن الدورة الأولى نُظمت في شهر مارس 2017 في مختبر الإبداع التابع للهيئة في منطقة الصفوح، حيث تم تبادل الأفكار الخلّاقة لطلبة عدد من الجامعات حول توفير وسائط نقل آمنة ومتطورة، فيما أُقيمت الدورة الثانية في مارس 2018 بالمبنى الرئيس للهيئة، حيث تم دعوة طلبة 12 جامعة على مستوى الدولة طرحوا خلالها أفكاراً عن كيفية تكوين استراتيجيات تسهم في تطوير وسائل النقل الجماعي لجعلها الخيار الأمثل لتنقلات الجمهور.