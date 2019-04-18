رئيسة «الوطني الاتحادي» تبحث العلاقات مع لجنة الأخوة البرلمانية الإماراتية الأردنية

المصدر: أبوظبي- البيان

استقبلت معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي وفد لجنة الأخوة البرلمانية الإماراتية الأردنية، برئاسة زيد الشوابكة عضو مجلس النواب الأردني أمس، في مقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي.

وأكدت القبيسي أن الإمارات والأردن يمتلكان إرثاً تاريخياً كبيراً لعلاقات اختلطت فيها كل العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية، ونسجت منها نموذجاً في العلاقة بين الدول والشعوب الشقيقة، مضيفة أن نموذج العلاقات الإماراتية- الأردنية مثال يحتذى في الترابط والتفاهم والتعاون، الذي ينطلق من أهمية دور البلدين في الحفاظ على اللحمة والتضامن العربي، في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأكدت معاليها الدور الحيوي للجنة الأخوة الإماراتية- الأردنية في توطيد العلاقة بين البلدين الشقيقين وتعزيزها نحو آفاق أوسع.

من جهة أخرى استقبلت لجنة الصداقة مع البرلمانات العربية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة خالد علي بن زايد الفلاسي رئيس اللجنة في مقر الأمانة العامة في دبي، وفد لجنة الأخوة البرلمانية الإماراتية الأردنية، برئاسة زيد الشوابكة رئيس اللجنة والوفد المرافق.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتبادل الخبرات في العديد من المجالات خاصة البرلمانية، وجهود البلدين في دعم القضية المركزية العربية وهي القضية الفلسطينية، وجهود البلدين في مكافحة الإرهاب ونشر قيم التسامح.