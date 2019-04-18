«الاتحادية للشباب» تنظم جلسة لتعريف أبناء الوطن بتراث الإمارات

المصدر: Ⅶ الشارقة - البيان

عقدت المؤسسة الاتحادية للشباب حلقة شبابية تحت عنوان «الشباب وقيم التراث»، باستضافة المجلس البلدي لمدينة خورفكان وبلدية خورفكان، على هامش فعاليات أيام الشارقة التراثية، لتكون بذلك أول حلقة شبابية تقام في المنطقة الشرقية بإمارة الشارقة، في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة - خورفكان.

تضمنت الحلقة التعريف بالتراث في دولة الإمارات، وأهم التحديات التي تواجه الشباب في معرفة التراث، وضرورة وضع مقترحات للحفاظ على الثروة التراثية، بهدف تعريف الجيل الحالي والأجيال القادمة بأصالة الماضي، وتمكينهم من استكشاف ذلك الزمن بكل ما فيه من عادات وتقاليد أصيلة.

شارك في الجلسة الدكتور راشد خميس النقبي، رئيس المجلس البلدي في مدينة خورفكان، والمهندسة فوزية القاضي، مدير عام بلدية خورفكان، والدكتور سعيد الحداد، مدير فرع معهد الشارقة للتراث، بمدينة كلباء، وفاطمة المغني، خبيرة في تراث دولة الإمارات، وعدد من مديري الدوائر الحكومية وأصحاب القرار والمتخصصين في مجال التراث.

وفي الختام عرضت الحلقة مجموعة من الحلول والتوصيات التي من الممكن الاستفادة منها، أهمها تكثيف الفعاليات والمبادرات في المؤسسات والجهات الحكومية والاتحادية حول التراث، وتعزيز دور وسائل الإعلام في إبراز الهوية الوطنية والتراث والموروث الشعبي، إلى جانب توعية الأسر بضرورة إقامة مجلس عائلي يتم خلاله تعزيز المفاهيم التراثية والقيم والعادات والتقاليد، وعرض المسلسلات والأعمال التلفزيونية والدراما وتفعيل السينما الإماراتية التي تخدم الهوية الإماراتية.