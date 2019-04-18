حوار استراتيجي لـ«الإمارات للدراسات» في نيودلهي

المصدر: Ⅶ نيودلهي - وام

عُقد، في العاصمة الهندية نيودلهي، الحوار الاستراتيجي الأول بين مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية والمجلس الهندي للشؤون العلمية.

ترأس الحوار عبد الله السويدي، مساعد نائب مدير قطاع شؤون البحث العلمي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وشري سومن باكتشي، نائب المدير العام للمجلس الهندي للشؤون العلمية.

وتضمّن الحوار جلستين رئيستين، تخللتهما مناقشات عديدة في مجموعة من القضايا والموضوعات التي تهم المؤسستَين،

وأكد عبد الله السويدي أهمية هذا الحوار الذي من شأنه تعميق أطر التعاون البحثي والعلمي بين المؤسستَين، في إطار سعيهما إلى الارتقاء بمستوى البحث العلمي ونشر المعرفة وتبادل الأفكار والرؤى المختلفة بين الثقافات المتنوعة، مضيفاً أن العلاقات التي تربط بين الإمارات والهند تتميز بالقوة والمتانة، وأنها تشهد تطوراً ونمواً متواصلَين.

من جهته، أعرب شري سومن باكتشي عن شكره وتقديره لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، ومديره العام الدكتور جمال سند السويدي، لإجراء هذا الحوار المهم، مؤكداً حرص المجلس الهندي للشؤون العلمية على تعزيز أواصر التعاون مع مركز الإمارات للدراسات.