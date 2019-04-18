استعراض مشروع قانون كبار المواطنين

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن كبار المواطنين، بحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع.

وتضم اللجنة كلاً من: عــزة سليمــان بن سليمـان مقررة اللجنة، وسعيد صالح الرميثي، وعائشة راشد ليتيم، وسالم علي الشحي، وعلياء سليمـان الريايســـة، ومحمد أحمد اليماحي، فيما حضرها من وزارة تنمية المجتمع ناصر إسماعيل وكيل الوزارة بالإنابة، وحصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية الاجتماعية.

وقال الرحومي إن اللجنة تواصل مناقشة مشروع القانون، التي شملت عقد لقاءات عديدة مع الجهات المعنية بالقانون والجهات التي تقدم خدمات لتلك الفئة المهمة من النسيج الاجتماعي الإماراتي.