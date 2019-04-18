لجنة بـ«الوطني» تناقش تقريرها حول «سياسة بريد الإمارات»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

واصلت اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات» في المجلس الوطني الاتحادي، مناقشة تقريرها في شأن الموضوع، وذلك خلال اجتماع عقدته مؤخراً في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة.

وقال حمد أحمد الرحومي إن اللجنة واصلت مناقشة تقريرها في شأن موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات»، وتم إدخال العديد من التعديلات على توصيات اللجنة التي خرجت بها خلال لقاءاتها مع الجهات المعنية بالموضوع خاصة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وديوان المحاسبة ومجموعة بريد الإمارات، بالإضافة إلى الزيارة الميدانية التي قامت بها اللجنة للمجموعة.

وأضاف أن اللجنة سوف ترفع التقرير إلى المجلس بعد اعتماده لمناقشته في جلساته المقبلة، موضحاً أن اللجنة ناقشت موضوع «سياسة مجموعة بريد الإمارات» ضمن ثلاثة محاور هي: سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وإدارة الاستثمار في المجموعة. وأشار إلى أن التقرير سيشمل توصيات تصب في تحسين وتطوير خدمات المجموعة المقدمة للجمهور.