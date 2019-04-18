اجتماع لتحديث لائحتي «العربي للاختصاصات الصحية»

المصدر: Ⅶ القاهرة - وام

ترأست الإمارات أعمال الاجتماع الثاني للجنة المعنية بمراجعة وتحديث اللائحتين التأسيسية والداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية التي انطلقت أمس بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

ويـأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار مجلس وزراء الصحة العرب في دورته العادية «51» في فبراير الماضي بشأن المجلس العربي للاختصاصات الصحية الذي نص على «دعوة اللجنة المعنية بمراجعة وتحديث اللائحتين التأسيسية والداخلية للمجلس العربي للاختصاصات الصحية برئاسة رئيس الدورة الوزارية للمجلس للانعقاد خلال شهر أبريل 2019 للانتهاء من مراجعة وتحديث اللائحتين المشار إليهما».

ترأس الاجتماع الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.