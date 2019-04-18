973 ألف درهم قيمة كوبونات المير الرمضاني من بيت الخير بالفجيرة

المصدر: Ⅶ الفجيرة- عائشة الكعبي

كشفت جواهر الظنحاني مدير جمعية بيت الخير بالفجيرة لـ «البيان»، عن استعداداتهم للشهر الكريم بإطلاق حملتهم الرمضانية تحت شعار «وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» لمساعدة آلاف الأسر المتعففة ومحدودي الدخل، حيث أعدت الجمعية عدة برامج ومشاريع تهدف إلى توفير كفاية الأسر وإسعادها في الشهر الفضيل، أهمها برنامج «فرحة»، الذي يشكل دعماً إضافياً للعائلة المستفيدة في رمضان، ويتضمن برنامج «فرحة» في الفجيرة توزيع كوبونات المير الرمضاني خلال الأسبوع المقبل تشمل «529» حالة في المنطقة الشرقية بإجمالي مبلغ يقارب الـ«973»ألف درهم، ويستهدف البرنامج الأسر المتعففة من محدودي الدخل وكبار المواطنين والأيتام والأرامل والمطلقات.

وأشارت الظنحاني إلى حرص الجمعية سنوياً على توزيع كوبونات متعددة القيمة للأسر المستفيدة لتؤمن للصائمين احتياجاتهم الغذائية خلال الشهر الكريم، لكي يتمكنوا من شراء ما يلزمهم من مواد استهلاكية ضرورية من مختلف منافذ البيع الكبرى في المنطقة، كما ستقوم الجمعية بتخصيص مواقع مختلفة في كل من الفجيرة ودبا الفجيرة لتقديم وجبات إفطار صائم يومياً، وذلك على مدار أيام الشهر الفضيل، وذلك استكمالاً لمبادراتها الخيرية في شهر رمضان، التي تندرج ضمن المشاريع الثابتة والمستمرة للجمعية، من المير الرمضاني وزكاة الفطر، والعيدية وكسوة الملابس خلال عيد الفطر المبارك.