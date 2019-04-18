«حميد النعيمي لخدمة القرآن» يختتم أولى دورات التحفيظ

المصدر: Ⅶ عجمان - وام

اختتم مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، أمس، أولى دوراته لتحفيظ ومراجعة القرآن الكريم خلال «عام التسامح»، والتي تهدف لتنشئة الأجيال وفقاً للتعاليم والقيم الإسلامية والسير على نهج القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال حسين محمد الحمادي، مدير مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم، إن المركز أصبح اليوم منارة قرآنية تجسد رسالته الشرعية والتربوية المنبثقة من قيم ديننا الحنيف، والهادف إلى تنشئة أجيال تتربى على قيم القرآن الكريم والتأسي بسنة خاتم المرسلين، صلى الله عليه وسلم، وبدعم كبير من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، للمركز بتوفير كل سبل النجاح خدمةً لكتاب الله، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، لأبنائه المواطنين والمقيمين.