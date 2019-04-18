اتفاقية تعاون بين جمعيتي «الصحفيين» و«المحامين»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت جمعية الصحفيين اتفاقية مع جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، أول من أمس، للتعاون في تبادل الخبرات والتجارب والدفاع عن الصحفيين في قضايا النشر.

وقال محمد الحمادي، رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين، إن الهدف من اتفاقية التعاون هو الدفاع عن أعضاء الجمعية في القضايا المتعلقة بالنشر، وأيضاً تبادل الخبرات فيما بيننا، وتنظيم الدورات القانونية لأعضاء الجمعية بالتعاون مع جمعية المحامين.

وأضاف أن اتفاقية التعاون تشمل التنسيق في القضايا التي تهم الدولة والمتعلقة بالصحافة والإعلام.بدوره أعرب المستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، عن حرص الجمعية منذ تأسيسها على نشر الوعي القانوني من خلال البحوث والدراسات والندوات واللقاءات المشتركة للرقي بالفكر القانوني الذي من شأنه أن يخدم كل شرائح المجتمع بشكل عام.