توقعات الطقس في الإمارات من الخميس حتى الاثنين

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يشهد الطقس ارتفاعا في درجات الحرارة الخميس فيما يشهد الاثنين سقوط بعض الأمطار الخفيفة .

وهنا تفاصيل الطقس من الخميس الى الاثنين:

الخميس..

صحو إلى غائم جزئيا ويطرأ ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وسرعتها من 15 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة...

صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وسرعتها من 15 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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السبت..

غائم جزئياً خاصة على المناطق الساحلية والغربية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وسرعتها من 15 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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الأحد..

غائم جزئيا بوجه عام يصبح غائماً على بعض المناطق خاصة الغربية والجزر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 38 كم/س

البحر: متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

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الإثنين..

مغبر وغائم جزئيا إلى غائم أحياناً ويحتمل سقوط بعض الأمطار الخفيفة خاصة على بعض المناطق الغربية والجزر.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول ليلاً إلى شمالية غربية غرباً معتدلة إلى نشطة السرعة، وسرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: متوسط الموج يصبح مضطرباً تدريجياً ليلاً في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط الموج في بحر عمان.